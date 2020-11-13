Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ

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Türkiye'de ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma şirketi tarafından geliştirilen ilk yerli silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ tanıtıldı.
Aralık ayında denize indirilmesi planlanan SİDA'nın milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemleri ile 2021 yılının ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.
SİDA'nın teknik özellikleri ile görevlerine dair ayrıntılı bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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