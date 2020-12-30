Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS

Öncelikle taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen bu füze sistemleri, çeşitli özellikleri dikkat çekiyor.
Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığa sahip UMTAS, RF data iletim modülü sayesinde ‘at-güncelle’ gibi özellikleri ile kullanıcısına esnek operasyonel yetenekler kazandırıyor.
L-UMTAS’ın lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı ise füzenin sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlıyor.
UMTAS ve L-UMTAS’ın teknik özellikleri ve kabiliyetleri Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)