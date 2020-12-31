Rusya'da 2020

Kovid-19 hastalığına yol açan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya gibi Rusya'da da 'dört duvar arasında' bir yıl geçirilse de Rus bilim insanları geçmişten bu yana var olan deneyimlerini ortaya koydu. Rusya'da koronavirüse karşı koruyucu iki aşı geliştirilip tescil edildi. Söz konusu aşılardan ilki olan Sputnik V'nin (Gam-KOVID-Vac) üretimi ve tedariği için başka ülkelerle pek çok anlaşma imzalandı. Ayrıca koronavirüsün tedavisi ve tespitinde kullanılacak ilaç ve test kiti geliştirildi.