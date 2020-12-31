Rusya'da 2020

Yıl boyunca yaşananlar arasında etkisi ileriye uzanacak olan bir diğer gelişmeyse Rusya Anayasası'nda bir dizi değişiklik yapılmasını içeren düzenlemelerin vatandaşların oylaması ile kabul edilmesiydi. Pandemi nedeniyle bir gün yerine tam bir hafta boyunca süren oylamanın sonucuna göre, şimdiye dek devlet başkanlığı yapmış kişilerin görev sürelerini 'sıfırlayan', yani Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2024'te yeniden aday olabilmesinin önünü açan düzenleme dahil 200'ü aşkın değişiklik ülkenin anayasasında yerlerini almış oldu.