Kayıt
18:03 31 Aralık 2020
Karantİna, mutfakta bale, dünyanın İlk Kovİd-19 aşısı, Putİn'e 2024'ün kapısını açan anayasa düzenlemesİ:
Rusya'da 2020
Kovid-19 hastalığına yol açan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya gibi Rusya'da da 'dört duvar arasında' bir yıl geçirilse de Rus bilim insanları geçmişten bu yana var olan deneyimlerini ortaya koydu. Rusya'da koronavirüse karşı koruyucu iki aşı geliştirilip tescil edildi. Söz konusu aşılardan ilki olan Sputnik V'nin (Gam-KOVID-Vac) üretimi ve tedariği için başka ülkelerle pek çok anlaşma imzalandı. Ayrıca koronavirüsün tedavisi ve tespitinde kullanılacak ilaç ve test kiti geliştirildi.
Yıl boyunca yaşananlar arasında etkisi ileriye uzanacak olan bir diğer gelişmeyse Rusya Anayasası'nda bir dizi değişiklik yapılmasını içeren düzenlemelerin vatandaşların oylaması ile kabul edilmesiydi. Pandemi nedeniyle bir gün yerine tam bir hafta boyunca süren oylamanın sonucuna göre, şimdiye dek devlet başkanlığı yapmış kişilerin görev sürelerini 'sıfırlayan', yani Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2024'te yeniden aday olabilmesinin önünü açan düzenleme dahil 200'ü aşkın değişiklik ülkenin anayasasında yerlerini almış oldu.
Ocak
Putin kararnameyi imzaladı: Mişustin, Rusya'nın yeni başbakanı
16 Ocak 2020 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma tarafından başbakan adaylığı kabul edilen Mihail Mişustin'in yeni Rusya başbakanı olarak atanmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Daha fazlası için>>
Rusya'da yeni hükümet açıklandı
21 Ocak 2020 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu bakanlar kurulunu onayladı.
Daha fazlası için>>
Rusya'da ilk koronavirüs vakası: İki kişide virüs saptandı
31 Ocak 2020 - Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki ilk koronavirüs vakalarıyla karşılaşıldığını duyurdu. İki kişinin testleri pozitif çıktı.
Daha fazlası için>>
Şubat
Rusya koronavirüs nedeniyle Çin'e düzenlenen uçak seferlerini kısıtladı
1 Şubat 2020 - Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Aeroflot dışındaki tüm Rus havayolu şirketlerinin Çin seferlerinin askıya alındığını belirtti.
Daha fazlası için>>
Kommersant: Sahip olunan vatandaşlıktan çıkmadan Rusya vatandaşlığı alınabilecek
7 Şubat 2020 - Kommersant gazetesinin haberinde yabancıların Rusya vatandaşlığı almasının kaydadeğer ölçüde kolaylaştırılacağı belirtildi. Buna göre, sahip olunan vatandaşlıktan çıkmadan Rusya vatandaşlığı alınabilecek.
Daha fazlası için>>
Sovyetler Birliği'nin son mareşali hayatını kaybetti
25 Şubat 2019 - Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği komutanlarından Mareşal Dmitriy Yazov'un bugün Moskova'da hayatını kaybettiğini duyurdu.
Daha fazlası için>>
MART
Rusya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
19 Mart 2020 - Rusya'da çeşitli sağlık sorunlarından mustarip 79 yaşında bir kadın, koronavirüse yakalanmasının ardından geçirdiği zatürree sonucu hayatını kaybetti. Bu, ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölüm oldu.
Daha fazlası için>>
Rus bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
20 Mart 2020 - Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Novosibirsk'teki Vektor Enstitüsü'nden bilim insanlarının koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekmeyi başardığını duyurdu.
Daha fazlası için>>
Rusya koronavirüs nedeniyle sınırları kapatıyor
28 Mart 2020 - Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Rus sınırındaki tüm sınır kapılarının 30 Mart'tan itibaren kapatılması talimatı verdi.
Daha fazlası için>>
Rusya'da Kovid-19'a karşı ilaç geliştirildi
28 Mart 2020 - Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.
Daha fazlası için>>
NİSAN
Sosyal izolasyondaki Rus dansçılardan mutfakta bale
10 Nisan 2020 - Rusya'nın St. Petersburg kentindeki ünlü Mariinskiy Tiyatrosu'nun balet ve balerinleri, karantinadayken evde performans sergileyerek sanatseverleri eğlendirdi.
Daha fazlası için>>
Rusya'da yeni akım: Balkonlarda 'kimse bakmıyormuş gibi' dans et
15 Nisan 2020 - Koronavirüs nedeniyle karantina sürerken, Rusya'da balkonda ilginç figürlerle dans etme akımı başladı. Akımın ilham kaynağı ise Rus müzik grubu Krem Soda'nın önceki günlerde YouTube'da yayınlanan klibi.
Daha fazlası için>>
Rusya'da koronavirüs nedeniyle 9 Mayıs Zafer Bayramı töreni ertelendi
16 Nisan 2020 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreninin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Daha fazlası için>>
Rusya'da koronavirüse karşı askeri birlik kuruldu
18 Nisan 2020 - Bölgelere koronavirüse karşı mücadelede yardım sağlamak amacıyla yaklaşık 10 bin askerlik birlik kurulduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Şoygu, askeri hastanelerin şu anda 4 bin 900 koronavirüs hastası kabul edecek kapasiteye sahip olduğunu, bu rakamın daha da artırılacağını kaydetti.
Daha fazlası için>>
MAYIS
Koronavirüs yüzünden Rus komünistler geleneksel 1 Mayıs mitingini ilk kez internette gerçekleştirdi
1 Mayıs 2020 - Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF), koronavirüs salgını nedeniyle geleneksel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingini bu yıl internet ortamında gerçekleştirdi.
Daha fazlası için>>
Koronavirüs Sibirya'daki hayvanat bahçesine yaradı: 'Bebek patlaması' yaşandı
28 Mayıs 2020 - Koronavirüs nedeniyle iki aydır kapılarını ziyaretçiye açmayan Sibirya'daki bir hayvanat bahçesi, karantinanın çok sayıda yavrunun dünyaya geçmesine yol açtığını ifade etti.
Daha fazlası için>>
Rusya, DSÖ'ye Kovid-19 için sekiz aşı önerdi
28 Mayıs 2020 - Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Rusya Sözcüsü Melita Vujnovic, Rusya'nın DSÖ'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna karşı sekiz aşı önerdiğini söyledi.
Daha fazlası için>>
HAZİRAN
Rusya sınırlarını açıyor: Ruslar sağlık, iş ve eğitim için ülke dışına çıkabilecek
8 Haziran 2020 - Rusya Başbakanı Mişustin, Rusların akrabalarına bakmak, tedavi görmek, çalışmak ve eğitim almak için ülke dışına çıkabilmelerine olanak veren kararnameyi imzaladı. Kararname ile yabancıların Rusya'ya girişine de kısmen izin verildi. Rusya'nın sınırları koronavirüs salgını sebebiyle marttan beri giriş ve çıkışlara kapalıydı.
Daha fazlası için>>
Rusya'da koronavirüs aşısının klinik testlerine bugün başlandı
17 Haziran 2020 - Rusya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin klinik testlerin başkent Moskova'daki sağlık kurumunda 38'er gönüllüden oluşan iki grup üzerinde yapılacağını belirtti.
Daha fazlası için>>
Moskova'da pandemi nedeniyle mayısta düzenlenemeyen Zafer Günü geçidi bugün yapıldı
24 Haziran 2020 - Moskova'da, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısındaki zaferinin 75. yıl kutlamaları nedeniyle askeri geçit töreni düzenlendi. Koronavirüs yüzünden bugüne ertelenen törene 13 ülke askerleri katıldı. Putin, "Kızıl Ordu savunmasaydı dünyanın bir geleceği olmazdı. Nazizmle mücadelenin esas yükünü Sovyet halkı omuzladı" dedi.
Daha fazlası için>>
TEMMUZ
Rusya'da salgın koşullarında anayasa oylaması: Putin, imzasını tek kullanımlık kalemle attı
1 Temmuz 2020 - Rusya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sıkı önlemler altında devam eden anayasal değişiklik oylaması esnasında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tek kullanımlık kalemle listeye imza attığı görüldü. Seçmenlere sağlanan tek kullanımlık kalemler, sağlık önlemlerinden sadece birisi.
Daha fazlası için>>
Rus bilim insanları hayvanlar için Kovid-19 aşısı geliştiriyor
2 Temmuz 2020 - Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'a bağlı Federal Hayvan Sağlığı Merkezi uzmanları hayvanlar için Kovid-19 aşısı geliştiriyor.
Daha fazlası için>>
AĞUSTOS
Rusya yurt dışı uçuşlarına yeniden başladı
1 Ağustos 2020 - Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle oluşan uzun aradan sonra bugünden itibaren yurt dışı uçuşlarına Türkiye ve İngiltere ile yeniden başladı.
Daha fazlası için>>
Rusya'da ilk kez bir kadın lokomotif makinisti oldu
5 Ağustos 2020 - Rusya Demiryolları (RZhD) şirketi, ülkede ilk kez genç bir kadının lokomotif makinistliği yapacağını duyurdu.
Daha fazlası için>>
Putin duyurdu: İlk koronavirüs aşısı tescillendi
11 Ağustos 2020 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke oldu.
Daha fazlası için>>
Rusya'da ikinci koronavirüs aşısı çalışmaları: Klinik testlerin ikinci aşamasına başlandı
17 Ağustos 2020 - Rusya'daki Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü'nün, geliştirdiği koronavirüs aşısının insanlar üzerindeki klinik testlerinde ikinci aşamaya geçtiği belirtildi.
Daha fazlası için>>
EYLÜL
Bolşoy Tiyatrosu aylar sonra yeniden açılıyor
3 Eylül 2020 - Rusya'nın başkenti Moskova'daki ünlü Bolşoy Tiyatrosu, neredeyse 6 ay sonra İtalyan besteci Guiseppe Verdi'nin 'Don Carlo' operası ile kapılarını yeniden açacak. Etkinlikte maske takmak zorunlu olacak ve salon kapasitesinin yarısı kadar izleyici alınacak.
Daha fazlası için>>
Moskova'da koronavirüse karşı aşılama başladı
9 Eylül 2020 - Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, koronavirüse karşı geliştirilen aşının tescil sonrası araştırma çalışmaları kapsamında başkent sakinlerine aşı vurulmaya başlandığını belirtti.
Daha fazlası için>>
Rus Tu-160 bombardıman uçakları kesintisiz uçuş mesafesi bakımından dünya rekoru kırdı
20 Eylül 2020 - Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Stratejik Havacılık Komutanı Sergey Kobılaş, Tu-160 hipersonik stratejik bombardıman uçaklarının, bu sınıftaki uçaklar için kesintisiz uçuş menzili ve süresi bakımından dünya rekoru kırdıklarını belirtti.
Daha fazlası için>>
Rusya: Sputnik V aşısı için 1.2 milyar dozdan fazla sipariş alındı
24 Eylül 2020 - Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V için 1.2 milyar dozdan fazla sipariş aldıklarını belirtti.
Daha fazlası için>>
EKİM
Rusya 4 yıllık aradan sonra BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçildi
13 Ekim 2020 - Birleşmiş Milletler (BM) organı olan İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen yeni ülkeler arasında 4 yıllık aradan sonra Rusya'nın da yer aldığı öğrenildi.
Daha fazlası için>>
Putin: İkinci Rus Kovid-19 aşısı EpiVakKorona tescil edildi
14 Ekim 2020 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı.
Daha fazlası için>>
İki Rus kozmonot ve bir ABD'li astronot, UUİ'ye rekor hızla ulaştı
14 Ekim 2020 - Rus Soyuz-MS-17 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden iki Rus kozmonot ve bir NASA astronotuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatıldı. Uzay aracı, tarihte bir ilk olan ultrahızlı iki yörüngeli uçuş planı sayesinde üç saatlik rekor hızla istasyona ulaştı.
Daha fazlası için>>
Rusya'da bir hayvanat bahçesindeki hayvanlar ABD başkanlık seçimlerine dair kehanette bulundu
29 Ekim 2020 - Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde yer alan Royev Ruçey Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinin sonucuna dair tahminde bulundu.
Daha fazlası için>>
kasım
Rus Sputnik V aşısı yüzde 92 etkinlik gösterdi
11 Kasım 2020 - Tescil sonrası üçüncü aşama testlerin ara sonuçlarına göre, Rusya'daki Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V aşısı Pfizer şirketinin aşısı ile benzer olarak yüzde 92 etkinlik gösterdi.
Daha fazlası için>>
Duma, eski devlet başkanlarına 'ömür boyu senatör olma hakkı' veren yasa tasarısını onayladı
17 Kasım 2020 - Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, eski devlet başkanlarına Federasyon Konseyi'nde ömür boyu üyelik hakkı veren yasa tasarısını onayladı.
Daha fazlası için>>
Sputnik V aşısı alan ilk Avrupa ülkesi Macaristan oldu
19 Kasım 2020 - Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin araştırma yapmak üzere Rus Sputnik V aşısının ilk numunelerini aldığını belirtti. Böylece Macaristan, Sputnik V'nin gönderildiği ilk Avrupa ülkesi oldu.
Daha fazlası için>>
Rusya'da 19 yıl sonra bir ilk: Yüksek gelirli vatandaşlardan daha fazla vergi alınacak
24 Kasım 2020 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında yüksek gelirli Rusya vatandaşlarından alınan verginin artırılmasını öngören yasayı imzaladı.
Daha fazlası için>>
ARALIK
Rus bilim insanları, Kovid-19 testi yapan robotun patentini aldı
5 Aralık 2020 - Rus bilim insanları, koronavirüs testini temassız yapabilen robotun patentini aldı. Robot, sağlık kuruluşlarındaki test istasyonlarında hastalığın bulaşma riskini azaltacak ve sağlık çalışanlarını koruyacak.
Daha fazlası için>>
Rusya'da aileler yeni yıl kutlamaları için antikor testi pozitif 'Noel Babalar' arıyor
12 Aralık 2020 - Rusya'da aileler evlerindeki yılbaşı kutlamalarında çocukları eğlendirmeleri için bu sene daha öncekilerinden farklı olarak koronavirüse karşı antikor geliştirmiş Ded Moroz arıyorlar. 'Rusya'nın Noel Babası' olarak tabir edilebilecek Ded Moroz adaylarını, deneyimlerinin yanı sıra pozitif antikor testleri de ilanlar arasında öne çıkarıyor.
Daha fazlası için>>
Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı EpiVakKorona sivil dolaşıma girdi
12 Aralık 2020 - Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, ülkede geliştirilen ikinci Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'nın sivil dolaşıma girdiğini söyledi.
Daha fazlası için>>
Lavrov, Sputnik'e demecinde 2020'yi değerlendirdi
29 Aralık 2020 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik'e verdiği demecinde 2020'de neler olduğunun genel bir değerlendirmesinin yanı sıra uluslararası politikada yaşanan en önemli olaylar, dünyanın koronavirüs salgınından bir sonuç çıkarıp çıkarmadığı, ülkelerin bu ortak tehdide karşı güçlerini birleştirip birleştirmediği konusunda açıklamalarda bulundu.
Daha fazlası için>>
Made on
Tilda
Kayıt
GirişGizlilik politikası
Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
Şifre kurtarma
captcha
GirişGizlilik politikası
Kayıt
tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
EvetHayır
Kayıt
avatar

Merhaba, !

tr.sputniknews.com profilim yok
KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
Kayıt
avatar

Merhaba, !

Giriş
tr.sputniknews.com profilim var
Profili sil
tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
EvetHayır
Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
Kapat
Votre message a été envoyé!
Topluluk kuralları
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
Giriş
KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
Tamam
Sputnik anlık bildirimleri

Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

KaydolReddet