Sputnik, İl-114-300 yolcu uçağının teknik özelliklerini hazırladığı infografikte topladı:
Aralık ayında Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec, yeni turboprop yolcu uçağı İl-114-300’ün ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
İlyushin Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan yalnızca Rus malzemelerin kullanıldığı yeni İl-114-300 yolcu uçağı toplam 68 yolcu taşıma kapasitesine sahip.
Sputnik, İl-114-300 yolcu uçağının teknik özelliklerini hazırladığı infografikte topladı:
Aralık ayında Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec, yeni turboprop yolcu uçağı İl-114-300’ün ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
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