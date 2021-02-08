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MİLGEM Projesi'nin devamında üretilen İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni, 23 Ocak'ta denize indirildi. Fırkateynin, 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.
Keşif ve gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar görevleri ile üs ve liman savunması görevlerini gerçekleştirecek fırkateyn, gelişmiş denizcilik özellikleriyle tamamen milli imkanlarla tasarlandı.
İstanbul Fırkateyni'nin teknik özellikleri ile görevlerine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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