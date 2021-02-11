Türkiye'nin nüfus yapısı

İstanbul'un nüfusu ise 2020'de 15 milyon 462 bin 452 kişi olarak kayıtlara geçti. Böylece kentin nüfusu 20 yıldır ilk kez azaldı.
Türkiye'nin nüfus yapısına dair güncel bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.
İstanbul'un nüfusu ise 2020'de 15 milyon 462 bin 452 kişi olarak kayıtlara geçti. Böylece kentin nüfusu 20 yıldır ilk kez azaldı.
Türkiye'nin nüfus yapısına dair güncel bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
MİLGEM Projesi'nin devamında üretilen İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni, 23 Ocak'ta denize indirildi. Fırkateynin, 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.
Fırlatma denemelerinin ilki 2014’te, ikincisi ise 2020 yılının Aralık ayında yapılan Angara-A5 roketi, Rusya’nın uzay araçları filosundaki en büyük taşıyıcı roket olan Proton-M’nin yerini alması için geliştiriliyor.
İlyushin Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan yalnızca Rus malzemelerin kullanıldığı yeni İl-114-300 yolcu uçağı toplam 68 yolcu taşıma kapasitesine sahip.
Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ; aynı tarafta yer almasalar da Moskova ile Ankara'nın 2020'de beraber çözüm aradıkları sahalardandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)