WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?

Anlık mesajlaşma alanında rekabet eden iki uygulama WhatsApp ve Telegram, benzer özelliklere sahip olsa da aynı zamanda ciddi farklılıkları da var.

WhatsApp kanal oluşturulmasına izin vermezken, söz konusu özelliğe sahip olan Telegram'da çok sayıda medya kuruluşu ve hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere makam sahibi kişilerin kanalları bulunuyor.

Telegram'da mevcut olup WhatsApp'ta olmayan veya aksine başka özellikler var mı? Peki siz hangi uygulamayı tercih ediyorsunuz?

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