Milli Uzay Programı’nın 10 hedefi

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1043962389_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_df57b2b32014d7bafac059f1f070c30a.png
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/infografik/202103051043962568-milli-uzay-programinin-10-hedefi/
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 10 hedeften oluşan Milli Uzay Programı, Türkiye’nin uzay politikaları alanındaki vizyon, strateji, hedef ve projelerini kapsıyor.
Milli Uzay Programı'nın hedefleri Sputnik'in hazırladığı infografikte.
TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Sputnik ile yaptığı söyleşide, Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Macaristan gibi birçok ülke ile uluslararası işbirlikleri üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)