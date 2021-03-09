Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı’nın 10 adedi Macaristan’a teslim edildi. Kısa süre içinde 40 aracın daha ülkeye ulaştırılması hedefleniyor. Böylece Ejder Yalçın, Türk zırhlılarına Avrupa kapılarını açmayı başardı. Macaristan, Ejder Yalçın'ı tercih eden dünyadaki 6'ncı, Avrupa Birliği'ndeki ilk ülke oldu.

Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı, Nurol Makina tarafından, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekât ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirildi.

© Sputnik Türk zırhlısı Ejder Yalçın

Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip araç, yüksek torka sahip dizel motoru ve tam bağımsız süspansiyon sistemi ile yüksek arazi performansı sunuyor.

© Sputnik Türk zırhlısı Ejder Yalçın

© Sputnik Türk zırhlısı Ejder Yalçın