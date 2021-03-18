İç savaşın başlamasının 10. yıldönümünde Suriye'deki durum

Bugün tüm zorluklara rağmen ülkenin büyük bir bölümü kurtarılmış durumda ve rejim değişikliği yerine yeni anayasa konuşuluyor.
Sputnik, bu 10 yıllık sürecin sonucunda Suriye'de oluşan güç dengesini infografikte gözler önüne seriyor.
Tam 10 yıl önce, 18 Mart 2011 tarihinde Suriye’de başlayan kitlesel protesto gösterileri, ülkeyi kaosa sürükleyen kanlı iç savaşın patlak vermesine yol açtı. Ancak Suriye'de protestolar, Arap Baharı’nın vurduğu diğer ülkelerin aksine, halkın ve Suriye yönetiminin büyük direnişiyle karşılaştı.
Bugün tüm zorluklara rağmen ülkenin büyük bir bölümü kurtarılmış durumda ve rejim değişikliği yerine yeni anayasa konuşuluyor.
Sputnik, bu 10 yıllık sürecin sonucunda Suriye'de oluşan güç dengesini infografikte gözler önüne seriyor.
16 Mart 1921 tarihinde TBMM hükümeti ile RSFSC arasında Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması (Moskova Antlaşması) imzalandı. Sputnik, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve uzmanların bu antlaşmaya ilişkin görüşlerini özel projesinde topladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl tam 21 kez görüşme gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin gidişatı iki ülke arasındaki ticaret hacmini olumsuz yönde etkiledi. Riyad'ın Türkiye menşeli ürün ithalatı Aralık ayında son bir yılın en düşük seviyesine indi. Detaylar, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı’nın 10 adedi Macaristan’a teslim edildi. Kısa süre içinde 40 aracın daha ülkeye ulaştırılması hedefleniyor. Böylece Ejder Yalçın, Türk zırhlılarına Avrupa kapılarını açmayı başardı. Macaristan, Ejder Yalçın'ı tercih eden dünyadaki 6'ncı, Avrupa Birliği'ndeki ilk ülke oldu.
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