İç savaşın başlamasının 10. yıldönümünde Suriye'deki durum

Tam 10 yıl önce, 18 Mart 2011 tarihinde Suriye’de başlayan kitlesel protesto gösterileri, ülkeyi kaosa sürükleyen kanlı iç savaşın patlak vermesine yol açtı. Ancak Suriye'de protestolar, Arap Baharı’nın vurduğu diğer ülkelerin aksine, halkın ve Suriye yönetiminin büyük direnişiyle karşılaştı.

Bugün tüm zorluklara rağmen ülkenin büyük bir bölümü kurtarılmış durumda ve rejim değişikliği yerine yeni anayasa konuşuluyor.

Sputnik, bu 10 yıllık sürecin sonucunda Suriye'de oluşan güç dengesini infografikte gözler önüne seriyor.