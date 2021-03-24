Küresel silah pazarı

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    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI, son beş yılda Türkiye'nin silah ithalatının bir önceki beş yıllık döneme göre yüzde 59 oranında düştüğünü bildirdi. Yayımlanan raporda ayrıca ABD'nin, son beş yılda dünyanın en büyük silah ihracatçısı olduğu belirtildi.

    Stockholm Uluslararası Barış Araştırması Enstitüsü’nun (SIPRI) hazırladığı rapor, ABD ile Rusya’nın dünyanın en büyük ihracatçıları olduğunu, 2016-2020 yıllarında önde gelen silah ve askeri araç ithalatçılarının ise Ortadoğu ülkeleri olduğunu ortaya koydu. SIPRI raporuna göre, 2016-2020 döneminde Türkiye silah ithalatını yüzde 59 oranında azaltırken yerli askeri ürün ihracatını ise yüzde 30 oranında arttırdı.

    Uluslararası silah sevkiyat hacmi, Soğuk Savaş döneminin sona ermesinden sonraki en yüksek seviyeye yakın kalıyor.

    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin raporu
    © Sputnik
    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin raporu

    Rapora göre, Suudi Arabistan, Hindistan ve Mısır, dünyanın en büyük silah ithalatçıları olarak kalmaya devam ediyor.

    © Sputnik
    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin raporu

    Bu arada ABD, Rusya ve Çin, ilk üç silah ihracatçısı arasına girdi.

    © Sputnik
    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin raporu.

    En fazla silah Ortadoğu bölgesine ihraç edilmektedir. SIPRI verilerine göre, son beş yılda bu bölgeye yapılan silah ithalatının payı, geçen döneme kıyasla yüzde 25 oranında artmış durumda.

    © Sputnik
    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin raporu

    ABD, dünyanın en büyük silah ihracatçısı statüsünü korumaya devam ediyor. 2011-2020 döneminde ABD’nin silah ihracatı yüzde 15 oranında arttı.

    © Sputnik
    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin raporu.

    2011-2020 yıllarında Türkiye’nin silah ithalatı yüzde 59 azaldı. Bunun nedenlerinden biri, ABD'nin 2019’da 5. nesil F-35 avcı uçaklarını Ankara’ya tedarik etmeyi reddetmesi ve Türkiye'nin ulusal askeri ürün üretimini artırması oldu. Öte yandan aynı dönem içinde Türkiye’nin yerli askeri ürün ihracatı yüzde 30 oranında arttı.

    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin raporu
    © Sputnik
    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin raporu

    Türk askeri ürünlerini ithal eden ilk 3 ülke arasında Umman, Türkmenistan ve Malezya yer aldı. Türkiye için askeri ürün ihraç eden ilk 3 ülke arasına ise ABD, İtalya ve İspanya girdi. Öte yandan SIPRI verilerine göre, 2016-2020 döneminde ABD'den Türkiye'ye yapılan silah sevkiyatları yüzde 81 oranında azaldı. Türkiye, ABD'nin askeri ürünlerini ithal eden ülkelerin arasında 3. sıradan 19. basamağa geriledi.

    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin raporu
    © Sputnik
    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin raporu

     

     

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    SIPRI: Türkiye'nin silah ithalatı son beş yılda yüzde 59 azaldı
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kritik mevkilerde kurulan istasyonlarıyla ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat gemilerin acil durum çağrılarına cevap veriyor. Ekipler denizlerin en tehlikeli noktalarında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Bunlardan biri olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü arttırıyor.
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