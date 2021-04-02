© Sputnik
Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
Dünya Gıda Programı’nın son verilerine göre, 2021 yılının başlangıcı itibariyle Yemen’in nüfusunun yüzde 65’i, yani 20 milyon kişi gıda yetersizliği ile karşı karşıya, 2.1 milyon çocuk ise yetersiz beslenmeden ölümün eşiğinde.
© Sputnik
Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
An itibariyle en az 12 milyon Yemenli çocuğun tıbbi yardıma erişimi yok. Ülkenin bazı bölgelerinde tedavi edilebilir hastalıklardan hayatını kaybeden çocukların oranının yüksek olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Yemen’in tüm bölgelerinin sakinlerinin tıbbi yardıma erişimi olsaydı, bu ölümler önlenmiş olabilirdi.
© Sputnik
Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
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