Uluslararası çabalara rağmen Yemen’de, 2014 yılından itibaren süren askeri çatışmalardan dolayı insani felaket devam ediyor.

© Sputnik Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket

Dünya Gıda Programı’nın son verilerine göre, 2021 yılının başlangıcı itibariyle Yemen’in nüfusunun yüzde 65’i, yani 20 milyon kişi gıda yetersizliği ile karşı karşıya, 2.1 milyon çocuk ise yetersiz beslenmeden ölümün eşiğinde.

© Sputnik Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket

An itibariyle en az 12 milyon Yemenli çocuğun tıbbi yardıma erişimi yok. Ülkenin bazı bölgelerinde tedavi edilebilir hastalıklardan hayatını kaybeden çocukların oranının yüksek olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Yemen’in tüm bölgelerinin sakinlerinin tıbbi yardıma erişimi olsaydı, bu ölümler önlenmiş olabilirdi.