Rus Su-35C ile Güney Koreli KF-21 savaş uçakları

9 Nisan'da Güney Kore, 4++ nesil KF-X savaş uçağı prototipini kamuoyuna resmen tanıttı. Güney Koreli yetkililer, Türkiye'yi KF-21 Borame adı verilen savaş uçağının potansiyel alıcısı olarak gördüklerini ifade etti.

Bu infografikte gelecekte Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin ana savaş araçlarından biri olması beklenen çok amaçlı, ultra manevra kabiliyetine sahip 4++ nesil KAI KF-X savaş uçağı ile Rusya'nın 4++ nesil Su-35S avcı uçağının karşılaştırmasına yer veriliyor.

KF-21 Borame savaş uçağının geliştirildiği KF-X projesi, devlete ait Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı liderliğinde Ocak 2016'da başlatıldı. Güney Kore tarihinin en büyük savunma projesi olan KF-X'in maliyeti, yüzde 20'si Endonezya'dan karşılanmak üzere toplam 7.9 milyar dolar. Elektronik sistemler, kontrol sistemi ve radar dahil olmak üzere KF-21 Borame aksamlarının yüzde 65'i Güney Kore'de üretilecek.

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Açık kaynak verilerine göre avcı uçağının 19958 kg. azami itki güçü ve 2 bin 900 kilometre menzile sahip olması bekleniyor.

© Sputnik İnfografik

KF-21'in 2026 yılına kadar tamamen hazır olması planlanıyor. Devlet Başkanı Moon Jae-in'e göre Güney Kore Hava Kuvvetleri, 2028'e kadar 40 KF-21 savaş uçağı üretmeyi hedeflerken bu sayının 2032'ye kadar 120'ye çıkarılması planlanıyor.