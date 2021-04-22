İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu' ifadesini kullandı.
Test atışı başarıyla gerçekleştirilen Bozdoğan’ın 2022’de Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.
Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, muharip uçak, büyük gövdeli uçak, helikopter, insansız hava aracı ve seyir füzelerine karşı kullanılabilecek.
AKINCI ve AKSUNGUR gibi SİHA’ların mühimmatları arasına da girmesi planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, geliştirme çalışmaları devam eden Milli Muharip Uçak’ın (MMU) da önemli silahlarından biri olacak.
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