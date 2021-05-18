Sputnik V ile Sputnik Light aşılarının arasındaki fark nedir?

Rusya'da 6 Mayıs'ta tescil edilen Sputnik Light ve Sputnik V aşılarının karşılaştırması, hazırladığımız infografikte.
Rusya'nın 4. koronavirüs aşısı Sputnik Light'ı Sputnik V'den ayırt eden en önemli detay, tek doz olarak uygulanmasıdır.
Rusya'da 6 Mayıs'ta tescil edilen Sputnik Light ve Sputnik V aşılarının karşılaştırması, hazırladığımız infografikte.
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