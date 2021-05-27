Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov

Rusya’nın bazı bölgelerinde, evcil hayvanlara yönelik Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov ile aşılama kampanyası başladı.

Aşı, Federal Hayvan Sağlığı Merkezi tarafından kürklü hayvanlar, köpekler ve kediler için geliştirildi. Geliştiricilerin verdiği bilgiye göre, aşı yapılan hayvanların yüzde 100’ünde koronavirüse karşı antikorlar oluşuyor.

Carnivac-Cov aşısıyla ilgili ayrıntılar Sputnik'in hazırladığı infografikte.