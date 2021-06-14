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    Türkiye'deki Suriyeli mülteciler

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    Suriye'de başlayan iç çatışmaların ardından resmi rakamlara göre 3 milyon 675 bin 485 Suriyeli Türkiye'ye göç etti. Bu rakam, ​Türkiye nüfusunun yüzde 4.47'sını oluşturuyor. Suriyeli göçmenlerinin Türkiye'deki güncel sayısı ve dağılımı Sputnik'in infografiğinde.

    Türkiye'nin güney komşusu Suriye'nin Dera kentinde, 2011 yılının mart ayında başlayan çatışmaların şiddetini artırması ile 2012 yılından itibaren evlerini terk eden siviller, ülkeden göç etmeye başladı. Evlerini terk eden binlerce sivil, 2012 yılından itibaren Türkiye'ye göç etti. Bu tarihten sonra da çatışmaların durmaması, binlerce sivili zorunlu göçe mecbur bıraktı. Aradan geçen sürede Türkiye'ye göç eden Suriyeli sayısı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 milyon 675 bin 485'e ulaştı.

    İnfografik
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    İnfografik

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en fazla yaşadığı kent, İstanbul oldu. 525 bin 905 Suriyeli, yaşamlarını sürdürmek için tercih ettikleri İstanbul nüfusunun yüzde 3,5'ine denk geliyor. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin en az tercih ettiği kent ise Bayburt oldu. 24 Suriyelinin yaşadığı Bayburt'tan sonra 38 sığınmacı ile Artvin, 43 sığınmacı ile Tunceli, 72 sığınmacı ile Iğdır ve 88 sığınmacı ile Gümüşhane, Suriyelilerin en az bulunduğu kentler olarak belirlendi.

    İnfografik
    © Sputnik
    İnfografik

    Öte yandan 55 bin 972 Suriyeli ise Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye'deki 7 barınma merkezinde yaşıyor.

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