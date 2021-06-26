Kanal İstanbul'un güzergahı

Suriye'de başlayan iç çatışmaların ardından resmi rakamlara göre 3 milyon 675 bin 485 Suriyeli Türkiye'ye göç etti. Bu rakam, ​Türkiye nüfusunun yüzde 4.47'sını oluşturuyor. Suriyeli göçmenlerinin Türkiye'deki güncel sayısı ve dağılımı Sputnik'in infografiğinde.