Kanal İstanbul'un güzergahı

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak köprünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün temeli atılıyor.
Kanalın güzergahı ve altyapısını infografikle görüntüledik.
Kanal İstanbul'un ilk köprünün temeli bugün atılıyor.
Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak köprünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün temeli atılıyor.
Kanalın güzergahı ve altyapısını infografikle görüntüledik.
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Rusya’nın bazı bölgelerinde, evcil hayvanlara yönelik Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov ile aşılama kampanyası başladı.
10 Mayıs'ta İsrail-Gazze Şeridi sınırındaki durum, yeniden gerginleşti. İsrail tarafından düzenlenen atış sayısı 190’u bulurken, Gazze Şeridi’nden fırlatılan roket sayısı ise 3780’e ulaştı.
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