2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) verilerine göre 2020'de Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 2 milyon kişi oldu.
© Sputnik
Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı
2017, 2018 ve 2019 yıllarında Rus turistlerin gözdesi olan Türkiye, 2020'de ikinci oldu.
© Sputnik
Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı
Öte yandan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu ziyaretçilerin pandeminin olumsuz etkisi ile azalmışken, bu yabancılar arasındaki Rusların payı 2019 yılına göre artış gösterdi.
© Sputnik
Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı
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