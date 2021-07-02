2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?

Pandeminin turizm sektörüne olumsuz etkisine rağmen 2020 yılında Türkiye'yi tercih eden Rus turist oranında artış yaşandı.

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) verilerine göre 2020'de Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 2 milyon kişi oldu.

© Sputnik Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı

2017, 2018 ve 2019 yıllarında Rus turistlerin gözdesi olan Türkiye, 2020'de ikinci oldu.

© Sputnik Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı

Öte yandan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu ziyaretçilerin pandeminin olumsuz etkisi ile azalmışken, bu yabancılar arasındaki Rusların payı 2019 yılına göre artış gösterdi.