Türkiye'de en yüksek gelir, en yüksek gelir eşitsizliği oranı nerede?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2020 yılı 'Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları'na göre İstanbul, ülkenin hem en yüksek gelirlere, hem de en yüksek gelir eşitsizliğine sahip.

Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2020'de 33 bin 428 lira olarak hesaplandı.

© Sputnik Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hane halkı gelirleri

P80/P20 oranı Türkiye genelinde 8 iken bu değerin en düşük olduğu bölge 4.6 ile 'Doğu Marmara', en yüksek olduğu bölge ise 8.6 ile 'İstanbul' olarak kayıtlara geçti.

© Sputnik Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hane halkı gelirleri

Öte yandan gelir ve gelir eşitsizliği zamanla böyle değişti: