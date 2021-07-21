Tsirkon hipersonik kruz füzesi

Rusya, dünyanın ilk deniz konuşlu hipersonik kruz füzesi Tsirkon’u geliştirdi. Admiral Gorşkov savaş gemisi, 19 Temmuz’da bu füze ile Barents Denizi kıyısındaki bir kara hedefini başarılı bir biçimde imha etti.

Deneme sırasında Tsirkon, saatte 8.000 kilometreyi aşan bir hızla 350 kilometreden fazla mesafe kattetti. Böylece bu yeni silahın taktik ve teknik özellikleri teyit edilmiş oldu. Türünün tek örneği olan bu Rus silahı hakkında detaylı bilgi, Sputnik’in infografiğinde.