Rus keşif ve saldırı insansız hava aracı (İHA) Orion E

Orion insansız hava aracı, MALE (Medium-altitude long-endurance, yani orta irtifa, uzun havada kalma süresi) sınıfından, tamamı Rusya’da geliştirilmiş ve yapımında Rus menşeili parçalar kullanılmış ilk insansız hava aracı olma özelliğini taşıyor.

Orion E insansız hava aracının teknik özellikleri, keşif ve saldırı versiyonlarının görevlerini hazırladığımız infografikte sıraladık.

© Sputnik Orion E insansız hava aracı

© Sputnik Orion E insansız hava aracı

Modernize edilen Orion’a sadece keşif değil, aynı zamanda saldırı görevlerini de yerine getirme özelliği kazandırıldı.

© Sputnik Orion E insansız hava aracı

Orion E'nin keşif versiyonunun özellikleri:

© Sputnik Orion E insansız hava aracı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun açıklamasına göre, Orion aracının saldırı versiyonu 2019’da Suriye’de test edildi.

© Sputnik Orion E insansız hava aracı

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, 21 Temmuz’da yaklaşık 15 ülkenin Rus yapımı keşif ve saldırı insansız hava aracı Orion-E’yi satın almak istediğini açıklamıştı.