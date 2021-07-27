Rus keşif ve saldırı insansız hava aracı (İHA) Orion E

Orion E insansız hava aracının teknik özellikleri, keşif ve saldırı versiyonlarının görevlerini hazırladığımız infografikte sıraladık.
Modernize edilen Orion’a sadece keşif değil, aynı zamanda saldırı görevlerini de yerine getirme özelliği kazandırıldı.
Orion E'nin keşif versiyonunun özellikleri:
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun açıklamasına göre, Orion aracının saldırı versiyonu 2019’da Suriye’de test edildi.
Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, 21 Temmuz’da yaklaşık 15 ülkenin Rus yapımı keşif ve saldırı insansız hava aracı Orion-E’yi satın almak istediğini açıklamıştı.
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