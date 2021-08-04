Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı

Yılda 55 milyar metreküp gaz sevkiyatı hacmine sahip Kuzey Akım-2 projesinin inşaatının bu yıl ağustos ayında tamamlanması planlanıyor. Boru hattı iki koldan Rusya ve Almanya kıyıları arasında uzanacak.

Projeyi Rusya, Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya ve İngiltere olmak üzere altı ülke finanse etti. Ancak ABD’nin yaptırımları yüzünden inşaat çalışmaları birkaç kez durduruldu.

Sputnik’in hazırladığı infografikte dışarıdan baskıların Avrupa’yı gaz sıkıntısından kurtaracak boru hattının faaliyete geçirilmesi üzerinde ne gibi etkiler yarattığı gözler önüne seriliyor: