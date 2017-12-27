'Militanların eğitildiği ABD üssü, Suriye ordusu tarafından ablukaya alındı'

Üssün 55 kilometre uzaklıktan çevrelendiğini ve bölgenin hükümet güçleri tarafından kontrol edildiğini belirten Gerasimov "Havadan ve başka türlü yapılan gözlemlerde üste militanların bulunduğu ve orada eğitildikleri belirlendi" dedi.

Gerasimov "Suriye'de olayların başlamasından beri, örgütlerin taktikleri ve eylemlerini gözlemliyorduk. IŞİD oluşumlarında bir dizi Ortadoğu ve Batı ülkesinden eğitmenler tarafından eğitilen liderler vardı. Irak ordusundan eski subaylar da vardı" diye ekledi.