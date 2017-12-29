ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisi tarafından gayrı resmi bir 'çerçeve' olarak tanımlanan anlaşma, ekim ayında Cumhurbaşkanı Donald Trump'in İran'a yeni bir Amerikan politikası yaklaşımını ortaya koyan ve İran'ın nükleer anlaşmasını tekrar onaylamayacağını açıkladığı konuşmasının ardından geldi.
ABD'li yetkili verdiği demeçte, "Henüz çerçeve halindeki bir belge olduğunu söylemek daha doğru, tamamlanmış bir plan değil. Bu, gelecekte yapılacak işbirliği için bir çerçeve. Bir sürecin sonu değil, başlangıç noktası" diye konuştu.
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