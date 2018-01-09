'Suriyeli militanlar İHA saldırısıyla terör tarihinde yeni bir sayfa'

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Suriye'deki militanların Rus Hmeymim ve Tartus üslerine 13 İnsansız Hava Aracı'yla (İHA) düzenlediği saldırının 'uluslararası terör tarihinde yeni bir sayfa' olduğunu belirtti.

Sputnik'e demeç veren Korotçenko, "Bunun, uluslararası terör tarihinde yeni bir sayfa olduğunu söyleyebiliriz. İHA'ların son derece uzak mesafeden gönderildiğini belirtmeliyiz. Bu, tüm istihbarat servislerinin göz önünde bulundurması gereken bir tehdit. Küresel terör, tüm ülkelere yeni bir meydan okuma yaptı" dedi.

Bu tür saldırıların dünyanın her ülkesinde düzenlenebileceğine de dikkat çeken Rus uzman, askeri ve sivil tesislerin, devlet ve hükümet başkanlarının, sanayi işletmelerinin ve enerji kaynaklarını bu saldırıların hedefi olabileceğinin altını çizdi.