ABD yapımı obüsleri taşıyan konvoy Almanya polisi tarafından durduruldu

Almanya’nın Saksonya eyaletinde polis, bir lojistik firması tarafından sipariş noktasına ulaştırılmak üzere yola çıkarılan ve Polonya’dan gelen ABD yapımı 6 M109 obüsünün bulunduğu konvoy, kural ihlali yaptığı gerekçesiyle durduruldu.