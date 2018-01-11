ABD yapımı obüsleri taşıyan konvoy Almanya polisi tarafından durduruldu

Saksonya polis idaresinin Facebook’tan yaptığı açıklamada obüsleri taşıyan nakliye araçlarının çok geniş ve 16 ton yükle çok ağır olduğu belirtildi.
Almanya’nın Saksonya eyaletinde polis, bir lojistik firması tarafından sipariş noktasına ulaştırılmak üzere yola çıkarılan ve Polonya’dan gelen ABD yapımı 6 M109 obüsünün bulunduğu konvoy, kural ihlali yaptığı gerekçesiyle durduruldu.
Saksonya polis idaresinin Facebook’tan yaptığı açıklamada obüsleri taşıyan nakliye araçlarının çok geniş ve 16 ton yükle çok ağır olduğu belirtildi.
Kuzey Kore ve Güney Koreli yetkililer 2 yıl aradan sonra ilk kez yaptığı üst düzey görüşmeyle tarihi bir adım attı.
Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Suriye'deki militanların Rus Hmeymim ve Tartus üslerine 13 İnsansız Hava Aracı'yla (İHA) düzenlediği saldırının 'uluslararası terör tarihinde yeni bir sayfa' olduğunu belirtti.
İsrail merkezli Channel 10 televizyon kanalının haberine göre, ABD'li ve İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri, iki hafta önce Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda, İran'ın Ortadoğu'daki faaliyetlerini engelleme planı üzerinde anlaşmaya vardı.
İzvestiya gazetesine demeç veren Rusya Hava Savunma Birlikleri Komutanı Tümgeneral Aleksandr Leonov, Suriye hava sahasında seyreden ABD keşif ve bombardıman uçaklarına S-300 sistemi tarafından birkaç kez refakat edildiğini belirtti.
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