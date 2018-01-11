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    ABD yapımı obüsleri taşıyan konvoy Almanya polisi tarafından durduruldu

    Karikatür
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    Almanya’nın Saksonya eyaletinde polis, bir lojistik firması tarafından sipariş noktasına ulaştırılmak üzere yola çıkarılan ve Polonya’dan gelen ABD yapımı 6 M109 obüsünün bulunduğu konvoy, kural ihlali yaptığı gerekçesiyle durduruldu.

    Karikatür

    Saksonya polis idaresinin Facebook’tan yaptığı açıklamada obüsleri taşıyan nakliye araçlarının çok geniş ve 16 ton yükle çok ağır olduğu belirtildi.

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    Etiketler:
    6 M109 obüsü, Silah, Almanya, Polonya, ABD
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