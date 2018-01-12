Trump'tan 'F-52 savaş uçakları' icadı

Trump, Norveç Başbakanı'nı ağırlarken Oslo'ya F-52 sattıklarından söz etti. Ancak ABD F-52 tipi diye bir savaş uçağı üretmiyor.

Salondaki geri dönüşten bir hata yaptığını anlayan Trump durumu toparlamaya çalıştı: "Toplamda 52 sattık ve bir kısmı şimdiden verildi, hatta takvime göre erken teslim edildi. 10 milyar dolarlık bir sipariş sözkonusu."

Böyle bir savaş uçağı bulunmadığından bir kez daha sosyal medyada alay konusu oldu. 'Kevin' isimli kullanıcı "F-52 müthiş bir uçaktır" diyerek kağıttan yapılmış uçak tipinde bir maket görseli paylaştı. 'John Howie', merdivene çıkıp olmayan bir uçağa adım atar gözüken bir pilotun fotoğrafının altına "Bir pilotun F-52 kokpitine tırmanırken çok gizli fotoğrafı" diye yazdı.