'ABD'deki seçimlere Rusya değil FBI müdahale etti'

McGovern, ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına ilişkin Rusyagate'in FBIgate'e dönüşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti. Rusya ile ilgili iddiaların tersine, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil Amerikan gizli servislerinin müdahale çabasına ilişkin kanıt olduğuna dikkat çekti.

Gizli servis çalışanlarının, Demokrat Partili başkan adayı Hillary Clinton ile çevresini, yalan ifade verme ve devlet sırrı sızdırma suçlamalarına karşı korumak için karışık teknikler kullandığını da aktaran McGovern, telefon dinleme ve elektronik takipten sorumlu Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) tüm teknik gücüne rağmen Moskova'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde ikna edici delil ve kanıt sunamadığının altını çizdi.