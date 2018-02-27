Avrupa medyası sert ayazlardan 'Rus siklonunu' sorumlu tutuyor

Avrupa’yı vuran anormal soğuklar ve kar, vatandaş ve yetkilileri gafil avlamışa benziyor. İtalya’da kar sadece kentleri felç ederken Fransa’da sert ayazlar birkaç kişinin ölümüne neden oldu.

Alman RBB-Radio radyosu, hava durumunu “Sibirya ayazları Berlin’de” başlığıyla verirken Rusya’dan gelen Hartmut siklonunun rekorlar kırdığı kaydedildi. Almanya genelinde yılın bu zamanı için alışık olmayan sert soğuklar ve yoğun kar yağışları gözlemleniyor. Ülkenin merkez bölgelerinde hava sıcaklığı eksi 20’yi buldu. Sert hava koşulları yollarda çok sayıda kazaya neden olurken, yüzlerce uçak ve tren seferi iptal edildi ya da ertelendi.

© REUTERS/ Max Rossi İtalya kar ve soğuk havanın etkisi altında 6

Hava, İtalya sakinlerine de tatsız sürprizler sunmaya devam ediyor. Başkent Roma’yı neredeyse tamamen felç eden yoğun kar yağışı güneye yayılarak Napoli’yi de etkisi altına aldı. Ülkeyi saran anormal ayaz ve karın, medya tarafından ‘Buran’ adı verilen rüzgarın getirdiği belirtiliyor. Libero gazetesi manşette “Roma için hafif bir kar yağışı bile atom bombası gibi” başlığıyla çıktı.

Fransa’da sert soğuklar 3 can aldı. Fransa’nın başkenti Paris’te belediye çalışanları, medyanın ‘Moskova-Paris fenomeni’ olarak adlandırdığı Arktik siklonun zor koşullarında evsizlerin sorununa dikkat çekmek için geceyi sokakta geçirme kararı aldı. 27 Şubat, en soğuk günlerden biri olarak Fransa tarihine geçti.