Avrupa medyası sert ayazlardan 'Rus siklonunu' sorumlu tutuyor

Alman RBB-Radio radyosu, hava durumunu “Sibirya ayazları Berlin’de” başlığıyla verirken Rusya’dan gelen Hartmut siklonunun rekorlar kırdığı kaydedildi. Almanya genelinde yılın bu zamanı için alışık olmayan sert soğuklar ve yoğun kar yağışları gözlemleniyor. Ülkenin merkez bölgelerinde hava sıcaklığı eksi 20’yi buldu. Sert hava koşulları yollarda çok sayıda kazaya neden olurken, yüzlerce uçak ve tren seferi iptal edildi ya da ertelendi.
Fransa’da sert soğuklar 3 can aldı. Fransa’nın başkenti Paris’te belediye çalışanları, medyanın ‘Moskova-Paris fenomeni’ olarak adlandırdığı Arktik siklonun zor koşullarında evsizlerin sorununa dikkat çekmek için geceyi sokakta geçirme kararı aldı. 27 Şubat, en soğuk günlerden biri olarak Fransa tarihine geçti.
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