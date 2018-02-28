ABD: Birkaç yıl içinde uzaydan savaşabiliriz

ABD'li General David Goldfein, Florida eyaletindeki bir konuşmasında "Birkaç sene içinde uzaydan savaşabiliriz" ifadelerini kullandı. Goldfein sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve biz (ABD Hava Kuvvetleri) bu çekişmeli alanda öncülük yapmalıyız. Ulusumuz bunu talep ediyor."