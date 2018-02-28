ABD: Birkaç yıl içinde uzaydan savaşabiliriz

Goldfein ABD ordusunun askeri ateş gücünü güçlendirmesi için Hava Kuvvetleri'nin hava, kara, deniz, uzay ve siber alem dahil tüm alanalardan gelen savaş alanı istihbaratını kullanması gerektiğini söyledi.
Space News'un haberine göre ABD Hava Kuvvetleri 2018 yılında uzay programlarını geliştirmek amacıyla 7.75 milyar dolar fon ayırdı.
Bu ay Ulusal Uzay Konseyi'nin bir toplantısında konuşan Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster 'ABD'nin uzayda yaşanabilecek olası bir çatışmaya hazır olması gerektiğini' söylemişti.
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