Peskov: Hiçbir ülkeye gönderme yok

Peskov "Ben Florida haritası görmedim. Görüntülerde ABD'nin herhangi bir eyaleti olduğunu söylemek için bir neden yok. Hiçbir harita kullanılmadı. Görüntülerde hiçbir ülkeye gönderme yok" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşmasında yeni Rus silahlarını anlatırken gösterdiği görüntülerden birinde ABD'nin Florida eyaletinin görüldüğü iddialarına da yanıt verdi.
Peskov "Ben Florida haritası görmedim. Görüntülerde ABD'nin herhangi bir eyaleti olduğunu söylemek için bir neden yok. Hiçbir harita kullanılmadı. Görüntülerde hiçbir ülkeye gönderme yok" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugünkü Federal Meclis konuşmasında Rusya'nın geliştirdiği ileri teknoloji nükleer silahlarla ilgili yaptığı açıklamalar, Batı basınında Rus liderin yeni bi silahlanma yarışının fitilini ateşlediği şeklinde yorumlandı.
ABD'li General David Goldfein, Florida eyaletindeki bir konuşmasında "Birkaç sene içinde uzaydan savaşabiliriz" ifadelerini kullandı. Goldfein sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve biz (ABD Hava Kuvvetleri) bu çekişmeli alanda öncülük yapmalıyız. Ulusumuz bunu talep ediyor."
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