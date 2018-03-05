Kayıt
01:59 06 Mart 2018
Ankara+ 6°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Karikatür

    Ukrayna, Avrupa’dan doğalgazını Gazprom’a göre 4 kat daha pahalıya alıyor

    Karikatür
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz Pazarlama Müdürü Yuriy Vitrenko, Ukrayna’nın Avrupa’dan doğalgazını Gazprom’a göre 4 kat daha pahalıya aldığını belirtti.

    Karikatür

    Doğalgaz tüketimini azaltan tüm ‘bilinçli’ Ukraynalılara teşekkür eden Vitrenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Gazprom’dan sevkiyat durduktan sonra ülkenin 24 saatte ihtiyacı vardı. Bu 24 saat içinde Naftogaz, Gazprom’dan gelmesi gereken gazın yerine Avrupa’dan gazı devreye soktu. Bugünlerde Avrupa’daki gazın fiyatı bin dolardı, yani Gazprom anlaşmasındakine göre 4 kat daha fazla” dedi.

    Gazprom
    © Sputnik/ Maxim Blinov
    Gazprom, Ukrayna'yla olan sözleşmeleri feshediyor
    Gazprom’un, Naftogaz için hazırladığı tuzağa düştüğünden emin olduğunu dile getiren Vitrenko, Ukrayna’nın Avrupa’dan gaz sevkiyatını sağlamayı başararak Rus gazına olan bağımlılığından kurtulduğunu savundu.

    Gazprom, 1 Mart Perşembe günkü açıklamasıyla, sözleşmeyle ilgili ek anlaşmanın sağlanmaması nedeniyle Ukrayna’ya gaz sevkiyatını durdurduklarını duyurmuştu. Daha sonra Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Naftogaz ile olan tüm sözleşmeleri feshetme kararını aldıklarını açıklamıştı. Bu bağlamda Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, vatandaşları tasarrufa çağırmıştı.

    Etiketler:
    doğalgaz, Naftogaz, Gazprom, Ukrayna, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tümkarikatürler

    • Karikatür
      Son güncelleme: 23:40 02.03.2018
      23:40 02.03.2018

      Peskov: Hiçbir ülkeye gönderme yok

      Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşmasında yeni Rus silahlarını anlatırken gösterdiği görüntülerden birinde ABD'nin Florida eyaletinin görüldüğü iddialarına da yanıt verdi.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 22:43 01.03.2018
      22:43 01.03.2018

      'Yeni bir silahlanma yarışının fitilini Putin ateşlemedi'

      Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugünkü Federal Meclis konuşmasında Rusya'nın geliştirdiği ileri teknoloji nükleer silahlarla ilgili yaptığı açıklamalar, Batı basınında Rus liderin yeni bi silahlanma yarışının fitilini ateşlediği şeklinde yorumlandı.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 23:53 28.02.2018
      23:53 28.02.2018

      ABD: Birkaç yıl içinde uzaydan savaşabiliriz

      ABD'li General David Goldfein, Florida eyaletindeki bir konuşmasında "Birkaç sene içinde uzaydan savaşabiliriz" ifadelerini kullandı. Goldfein sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve biz (ABD Hava Kuvvetleri) bu çekişmeli alanda öncülük yapmalıyız. Ulusumuz bunu talep ediyor."

    • Karikatür
      Son güncelleme: 20:48 27.02.2018
      20:48 27.02.2018

      Avrupa medyası sert ayazlardan 'Rus siklonunu' sorumlu tutuyor

      Avrupa’yı vuran anormal soğuklar ve kar, vatandaş ve yetkilileri gafil avlamışa benziyor. İtalya’da kar sadece kentleri felç ederken Fransa’da sert ayazlar birkaç kişinin ölümüne neden oldu.

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Krasnodar'da Apoletli Güzellik Yarışması
    Rus ordusunun en güzel kadın askerlerinin seçildiği ‘Apoletli Güzellik’ Yarışması’ndan renkli kareler
    Karikatür
    Ukrayna, Avrupa’dan doğalgazını Gazprom’a göre 4 kat daha pahalıya alıyor
    Rusya Silahlı Kuvvetleri
    Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü ve yarını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam