Ukrayna, Avrupa’dan doğalgazını Gazprom’a göre 4 kat daha pahalıya alıyor

Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz Pazarlama Müdürü Yuriy Vitrenko, Ukrayna’nın Avrupa’dan doğalgazını Gazprom’a göre 4 kat daha pahalıya aldığını belirtti.

Doğalgaz tüketimini azaltan tüm ‘bilinçli’ Ukraynalılara teşekkür eden Vitrenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Gazprom’dan sevkiyat durduktan sonra ülkenin 24 saatte ihtiyacı vardı. Bu 24 saat içinde Naftogaz, Gazprom’dan gelmesi gereken gazın yerine Avrupa’dan gazı devreye soktu. Bugünlerde Avrupa’daki gazın fiyatı bin dolardı, yani Gazprom anlaşmasındakine göre 4 kat daha fazla” dedi.

Gazprom’un, Naftogaz için hazırladığı tuzağa düştüğünden emin olduğunu dile getiren Vitrenko, Ukrayna’nın Avrupa’dan gaz sevkiyatını sağlamayı başararak Rus gazına olan bağımlılığından kurtulduğunu savundu.

Gazprom, 1 Mart Perşembe günkü açıklamasıyla, sözleşmeyle ilgili ek anlaşmanın sağlanmaması nedeniyle Ukrayna’ya gaz sevkiyatını durdurduklarını duyurmuştu. Daha sonra Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Naftogaz ile olan tüm sözleşmeleri feshetme kararını aldıklarını açıklamıştı. Bu bağlamda Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, vatandaşları tasarrufa çağırmıştı.