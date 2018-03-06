Kuzey Kore lideri Kim, 'ulusal birleşmenin yeni tarihini' yazmayı umuyor

2 günlük resmi ziyaret için Kuzey Kore’ye giden 10 kişilik Güney Koreli heyet, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü. Böylece bu 10 kişi, Kim ile görüşen ilk Güney Koreli yetkililer olarak tarihe geçti.

Heyet, Kim Jong-un'un yanı sıra eşi Ri Sol-ju ve Kim'in PyongChang Kış Olimpiyatları'nın açılışına gönderdiği heyette de yer almış olan kız kardeşi ve yakın danışmanı Kim Yo-jong ile birlikte akşam yemeğine katıldı.

Heyet, Güney Kore Devlet Başkanı Moon-Jae-in'in yeni görüşmeler için Kim'i Güney'e davet ettiği mektubu da Kuzey Kore liderine teslim etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen Güney Kore heyetinin Pyongyang'dan dönüşünden birkaç saat sonra Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ofisinden yapılan açıklamada Kuzey ve Güney'in nisan ayı sonunda 10 yılı aşkındır ilk kez bir zirve yapacağı duyuruldu.

Güney Koreli heyetin bu hafta ABD'ye giderek Kim ile yapılan görüşmenin sonuçları konusunda ABD'li yetkililere bilgi vermesi bekleniyor.

ABD, Kuzey- Güney Kore ilişkilerinin gelişmesi konusunda iyimser olduğunu belirtmiş ancak Pyongyang ile nükleer silah programını sonlandırmadan resmi olarak görüşmeyi kabul etmemişti.