Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası

Daniels'e göre, kendisi ABD 2016 Başkanlık Seçimi'nden birkaç gün önce Trump ile yaşadığı ilişkiden bahsetmesini engelleyen gizlilik sözleşmesini imzalamıştı. Söz konusu sözleşme Daniels ile Trump'ın avukatı Michael Cohen arasında 28 Ekim 2016'da imzalanmıştı. Los Angeles kentindeki mahkemede açılan davada Daniels gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğunu çünkü Başkan Trump'ın kişisel olarak belgeyi imzalamadığını savundu.

Trump'ın avukatı, Daniels'la para karşılığı gizlilik sözleşmesinin yapıldığını doğrulamış ancak belgenin içeriğini açıklamamıştı.