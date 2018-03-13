May'den Rusya'ya: 'Eski casusun zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olması kuvvetle muhtemel'

İngiltere Başbakanı Theresa May, Moskova'nın, eski casus Sergey Skripal'in zehirlenmesinden ya da askeri düzeydeki sinir gazının zehirleyenlerin eline geçmesinden sorumlu olduğu iddiasında bulundu.

Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantısının ardından parlamentoya seslenen May, Rusya'nın Londra Büyükelçisi'nin başbakanlığa çağrıldığını ve kendisindan 'Rusya'da üretilen askeri düzeydeki bir sinir gazı türünün Salisbury'ye nasıl geldiğinin' açıklanmasının talep edildiğini aktardı. İngiltere Başbakanı, olaydan 'Rusya'nın sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu' iddia etti.

Ayrıca May, Rusya'ya 'zehirleme vakasıyla ilgili açıklama yapması için salı gününe dek mühlet verdiklerini' duyurdu.

Nitekim May’in açıklamasına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Bu, İngiliz parlamentosunda bir sirk gösterisi" dedi. Rus Dışişleri Sözcüsü ''Grimpen bataklığı sırlarını korumaya devam ediyor'' diye ekledi. Grimpen bataklığı, Sir Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes serisindeki 'Baskervillerin Köpeği' romanında geçen bir yer.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi ile ilgili soruşturma dosyasına ulaşma taleplerinin Londra tarafından reddedildiğini söyledi.

Ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May'in, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in İngiltere'de kızıyla birlikte zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğu yönündeki ifadelerinin ardından, İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Laurie Bristow'un Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.