İngiltere'nin eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de 'Noviçok' grubuna giren bir sinir gazıyla zehirlenmesi olayında uluslararası kamuoyunu bariz biçimde yanıltmaya çalıştığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, buna izin vermeyeceklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Moskova'da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Lavrov "İngiltere için 'delillerin kraliçesi' itiraf değil şüphe yaratma. Bunun tüm uluslararası toplum tarafından bu şekilde kabul edilmesini istiyorlar. Ancak bu iş böyle gitmez, Rusya buna izin vermeyecek. Somut olgular sunmadan uluslararası toplumu yanıltma girişimine yanıt verilmeli" ifadesinde bulundu.

Lavrov, Rusya'nın Skripal ve kızını zehirlemek için bir gerekçesi bulunmadığını, bu gerekçelerin Rusofobi kampanyasını devam ettirmek isteyenlerde bulunabileceğini de kaydetti.

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği'nden OPCW'ye yönelik yapılan açıklamada 'Histeri çıkarmayı bırakıp önünüze bakın ve durumun aydınlatılmasına yönelik görüşmelere başlamak için talebinizi resmiyete dökün. Makul bir uyarı: Bu önemli konuda olduğu iddia edilen Rusya izi için kanıt istiyoruz' ifadeleri kullanıldı.