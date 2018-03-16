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    Amerikalı Amrial: Rusya, ABD’ye nükleer saldırı taklidi yapıyor

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    ABD'li Amiral Harry Harris, Senato’da yaptığı konuşmada Rusya’nın gerçekleştirdiği askeri tatbikatlardan rahatsızlığını dile getirdi.

    Karikatür

    ABD'nin Donanma Amirali Harry Harris, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rus Stratejik Nükleer Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği askeri tatbikatların rahatsız edici olduğunu savundu.

    Harris, “Rus Stratejik Nükleer Kuvvetleri modernize ediliyor ve düzenli olarak ABD’nin anakara kısmına nükleer saldırı taklitlerinin yapıldığı tatbikatlar gerçekleştiriyor” İfadelerini kullandı.

    Rus Tu-95 stratejik bombardıman uçaklarının ABD ve Kanada sınırlarında mürettebatları hazırlamak üzere uçuşlar yaptıklarını söyleyen Harris, Rus stratejik kara kuvvetlerinin de nükleer saldırı taklidi yaptıklarını ve Kuzey Amerika yönünde eğitim amaçlı füze fırlatma tatbik ettiklerini ifade etti.

    ABD’li Amiral, balistik füzeleri taşıyan Rus menşeili Borey sınıfı denizaltılarının orduya teslim edilmesine bağlı olarak Moskova’nın nükleer potansiyelinin arttığına dikkat çekti.

    RUSYA: NÜKLEER SİLAH TATBİKATI NORMAL BİR UYGULAMA

    Amiral Harris’in açıklamalarına Rusya’dan yanıt gecikmedi. Uzmanlar, nükleer silahları kullanma tatbikatının Rus ordusunda yapılan normal bir uygulama olduğunu belirtti.

    Rusya Stratejik Konjonktür Merkezi Direktörü İvan Konovalov, ‘Nükleer Kulüp’e üye olan bir ülkede nükleer silah bulunmasının, kuramsal bir olay durumunda söz konusu silahın kullanımını mümkün kıldığını’ söyledi.

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    Etiketler:
    nükleer silah, İvan Konovalov, Harry Harris, ABD, Rusya
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