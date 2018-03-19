Kuveyt’te ABD ve Körfez ülkelerinin ortak tatbikatı başladı

“Tatbikat, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile ABD arasında savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik” diyen el-Hader, bu yıl 14’üncüsü yapılan Kararlı Kartal kod adlı tatbikatın 6 Nisan’a kadar süreceğini kaydetti.

Bölgenin en büyüğü olarak gösterilen tatbikatın amacı olarak tecrübe değişimi, ortak tehditler karşısında ülkeler arasındaki koordinasyonun derinleştirilmesi ve savunma işbirliğinin güçlendirilmesi ifade edildi. Hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve kara kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleşecek tatbikatın birkaç aşamada geçeceği dile getirilirken ayrıca kriz durumlarında yönetimi geliştirme amacıyla Kuveyt İçişleri Bakanlığı gibi bir dizi devlet kurumlarının çalışanları ile Ulusal Muhafızlar da tatbikatta yer alacak.

Tatbikata, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile ABD’li üst düzey komutanlar da katılacak.

Tatbikatta hangi silah ve askeri teçhizatın katılacağı ve sayılarıyla ilgili bilgi verilmedi.