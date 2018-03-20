Pentagon Sözcüsü Manning: Menbiç'te çatışmaları önlemek için tedbir alacağız

Pentagon Sözcüsü Manning, "Menbiç’teki DSG güçlerinin hedef alınması durumunda sahadaki ortaklarınızı koruyacak mısınız?" sorusuna "(Menbiç'te) ABD güçlerinin bulunduğunu tüm taraflar biliyor. Çatışmaları önlemek için tedbir alacağız" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Manning haftalık basın toplantısında Türkiye'nin Afrin operasyonu ile ilgili soruları yanıtladı.

Manning kuzeybatı Suriye'deki durumdan kaygılı olduklarını belirtirken "Tarafları IŞİD ile mücadeleye odaklanmaya, masum sivilleri korumaya davet ediyoruz" çağrısını yaptı.

Manning, Türkiye'nin Menbiç'teki Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) hedef alması halinde ABD'nin onları koruyup korumayacağı sorusu karşısında, "(Menbiç'te) ABD güçlerinin bulunduğunu tüm taraflar biliyor. Çatışmaları önlemek için tedbir alacağız" dedi.