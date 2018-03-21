Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, eski Rus ajan Sergey Skripal’in zehirlenmesi ile ilgili davanın Rusya devlet başkanı seçimlerinden 1 hafta önce gündeme geldiğini ve Batı’nın Moskova’ya benzeri görülmemiş bir baskı yaptığını açıkladı.