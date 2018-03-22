'Filistin'in cesur kızı'na 8 ay hapis cezası

Haaretz gazetesine göre İsrail askeri savcılık, İsrail askerlerini tokatladığı için 18 Aralık'ta gözaltına alınan 'Filistin'in cesur kızı' lakaplı Ahed Tamimi'nin suçunu kabul etmesi karşılığı 8 ay hapis cezası önerdi.

Haaretz, önerinin uygulanabilmesi için askeri mahkeme tarafından da kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Daha önce İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett genç kız için ''Hayatı hapishane hücresinde son bulacak'' demişti.

Savcılıkla varılan anlaşma uyarınca Tamimi videoya kaydedilen İsrail askerlerini tokatlaması olayı dahil 4 saldırı suçlamasını kabul edecek. Daha önce 10 yıl hapis cezasına denk gelebilecek 12 suçlama yöneltilen genç kız dört aydır askeri hapishanede gözaltında bulunuyor.