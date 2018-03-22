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    Kremlin, ABD’nin füze savunma anlaşmasından çıkmasının sonuçlarını açıkladı

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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin füze savunma anlaşmasının çıkma kararının uluslararası istikrarı ve güvenliği riske attığını belirtti.

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    Peskov, Russia Today’e (RT) açıklamasında, ABD’nin füze savunma anlaşmasından çıkmasının, uluslararası istikrar ve güvenliğin temel taşlarından olan karşılıklı nükleer caydırma sistemini tehdit ettiğini söyledi.

    Kremlin sözcüsü, “Rusya defalarca, nükleer potansiyelinin etkisiz hale getirilmesine yönelik çabaların hedefi oldu” diye açıkladı.

    Rusya’nın, uluslararası istikrarın sağlanması için defalarca karşılıklı tavizleri ve işbirliğini teklif ettiğini ama bir türlü yanıt alamadığını dile getiren Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun sonucunda Rusya’nın, şartlar ne olursa olsun ve Batılı meslektaşlarımızın bir “füze kalkanı” yaratma çabalarına rağmen Rusya’nın karşılıklı nükleer caydırıcılık sistemini destekleyecek yetenekte olduğunu göstermekten başka seçeneği kalmadı”.

    ABD, 2001 sonlarında tek taraflı olarak füze savunma anlaşmasından çıkmıştı.

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    Etiketler:
    Anti Balistik Füze Anlaşması, Dmitriy Peskov, ABD, Rusya
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