Rusya'daki AVM'de yangın faciası

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir AVM'de çıkan yangında hayatını kaybeden kişi sayısı 64'e yükseldi.

Rusya’nın Kemerovo şehrinde bulunan 'Zimnyaya Vişnya' adlı alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında en az 64 kişi hayatını kaybetti. Açıklamaya göre, 44 kişi de tedavi altına alındı, 10’u hala hastanede tutuluyor.

Yangının kaynağının sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu üst katta yer aldığı saptandı. Hayatını kaybedenlerin de çocuk oyun bölümünde oldukları aktarıldı.

AVM'deki yangın faciası sonrası Kemerovo bölgesinde salı gününden itibaren üç günlük yas ilan edildi