Avustralya, 'Rus diplomatları sınırdışı etme kervanına' katılan son ülke oldu

İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de zehirlenmesi gerekçesiyle İngiltere, ABD ve 16 AB ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.

Topraklarındaki bazı Rus diplomatları sınırdışı edeceğini açıklayan bir diğer ülke ise Avustralya oldu.

Rus diplomatları sınırdışı edecek ülkelerin listesi şöyle: ABD (60), Ukrayna (13), Almanya (4), Fransa (4), Polonya (4), Kanada (4); Çekya (3) Litvanya (3), İspanya (2), Hollanda (2), Danimarka (2), İtalya (2), Arnavutluk (2), Avustralya (2); Hırvatistan (1), Finlandiya (1), İsveç (1), Estonya (1), Letonya (1), Macaristan (1), Romanya (1), Norveç (1), Makedonya (1).

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın Londra'nın Salisbury semtinde zehirlenmesi gerekçesiyle topraklarındaki bazı Rus diplomatları sınırdışı eden Batılı ülkelerin 'bu kaba tutumuna mutlaka yanıt vereceklerini' söyledi.

Bu arada İngiltere'deki 'Skripal olayı' gerekçesiyle 24 ülke 'Rus casusları' oldukları suçlaması eşliğinde 100'den fazla Rus diplomatı sınırdışı ederken Yeni Zelanda bu furyaya katılmadı. Başbakan Jacinda Ardern ironik bir açıklama yaptı: ''Ortak karara katılmak istiyoruz, ancak sınırdışı edecek Rus casus bulamıyoruz.''