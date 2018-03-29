11 Eylül mağdurları Suudi Arabistan'a dava açabilecek

ABD'de Manhattan Bölge Mahkemesi, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül 2001'deki saldırıların yapılmasına yardım ettiğini iddia eden davaların düşürülmesi önerisini reddetti ve kurbanların zararları için milyarlarca dolarlık tazminat alabilmesi gerektiğine hükmetti.

Manhattan bölge yargıcı George Daniels, 2016 yılında çıkarılan ve terör saldırlarında hayatta kalanlar ile mağdur yakınlarının yabancı hükümetleri dava etmesine olanak veren 'Terörizme Destek Verenlere Karşı Adalet' (JASTA) adlı yasaya dayanarak davacıların Suudi Arabistan'a dava açabileceğine hükmetti.

Yargıç Daniels kararına gerekçe olarak dava açan çok sayıda kişinin iddialarını gösterdi. New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ile Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) ve Pensilvanya'da El Kaide üyelerince kaçırılan yolcu uçakları ile düzenlenen saldırılarda yaklaşık 3.000 kişi hayatını kaybetmişti.

Suudi Arabistan hükümeti saldırılarda rolü olduğu iddialarını uzun süredir reddediyordu.

Yargıç Daniels'in kararı saldırılarda ölenlerin aileleri, yaralananlar ve iş yeri sahipleri olmak üzere yaklaşık 25.000 kişiyi kapsıyor.