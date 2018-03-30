Fransa: Kürtlere destek garantisi verdik, Menbiç'e asker gönderilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, "YPG dahil Kürt yetkililere Suriye'nin kuzeyinde istikrar sağlanması için destek sözü verdik. DSG ve Türkiye arasında arabulucu olabiliriz. Fransa ABD ile anlaştı, Menbiç'e asker gönderecek" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "YPG dahil Kürtlere destek garantisi verdik, Menbiç'e asker gönderilecek" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kalın, Twitter'dan şunları yazdı: "Türkiye’nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ‘diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz."

Ondan sonra ise Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir kaynak, Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonunun faaliyetlerinden başka yeni bir askeri operasyon düzenleme amacında olmadığını duyurdu.