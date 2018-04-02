Kayıt
16:17 02 Nisan 2018
Ankara+ 13°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    Karikatür

    İsrail'in Gazze sınırı kana bulandı

    Karikatür
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, Toprak Günü'nün 42. yıldönümü nedeniyle cuma günü başlayan ve halen devam eden barışçıl eylemlerde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahalesi sonucu 17 ölmüş, yüzlercesi yaralanmıştı.

    Karükatür

    Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Taye-Brook Zerihoun, Gazze'deki durumun ilerleyen günlerde kötüleşebileceği uyarısında bulunarak, İsrail'e uluslararası insan hakları ve insani hukuk çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yaptı.

    Bildirdiği gibi, pazar günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ordunun Gazze sınırındaki Filistinli sivillere yönelik tutumu protesto edildi. Aynı zamanda Arap Birliği'nin, İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik ihlallerini ele almak üzere salı günü temsilciler düzeyinde olağanüstü toplanacağı belirtildi.

    Öte yandan, Gazze sınırındaki  olaylar nedeniyle Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerginlik sürüyor. İsrail'in Filistinli eylemcileri öldürmesini kınaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'sivilleri bombalamakla' suçlayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kendisine ve İsrail'e 'terörist' diyen Erdoğan'a yanıt verdi. Netanyahu, Erdoğan'ı 'Afrin'de sivilleri katletmek ve Kuzey Kıbrıs'ı işgal etmekle' suçladı.

    İsrail'e karşı eleştirilerini  sürdüren Erdoğan, hem Gazze sınırındaki olaylar hem de Netanyahu'nun Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki göstermişti:

    "Ey Netanyahu, sen işgalcisin. Sen işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı da senden rahatsız."

    İlgili konular:

    Fransa: Kürtlere destek garantisi verdik, Menbiç'e asker gönderilecek
    İngiltere, Avusturya'ya Skripal olayında baskı kurmaya çalıştı
    11 Eylül mağdurları Suudi Arabistan'a dava açabilecek
    Avustralya, 'Rus diplomatları sınırdışı etme kervanına' katılan son ülke oldu
    Rusya'daki AVM'de yangın faciası
    Etiketler:
    BM, Benyamin Netanyahu, Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Filistin, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tümkarikatürler

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    ArmHiTec-2018 fuarı
    Ermenistan'da ArmHiTec 2018 Uluslararası Silah ve Savunma Teknolojileri Fuarı
    Karükatür
    İsrail'in Gazze sınırı kana bulandı
    İnfografik
    Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve buna karşı atılan adımlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam