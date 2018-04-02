İsrail'in Gazze sınırı kana bulandı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, Toprak Günü'nün 42. yıldönümü nedeniyle cuma günü başlayan ve halen devam eden barışçıl eylemlerde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahalesi sonucu 17 ölmüş, yüzlercesi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Taye-Brook Zerihoun, Gazze'deki durumun ilerleyen günlerde kötüleşebileceği uyarısında bulunarak, İsrail'e uluslararası insan hakları ve insani hukuk çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yaptı.

Bildirdiği gibi, pazar günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ordunun Gazze sınırındaki Filistinli sivillere yönelik tutumu protesto edildi. Aynı zamanda Arap Birliği'nin, İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik ihlallerini ele almak üzere salı günü temsilciler düzeyinde olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Öte yandan, Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerginlik sürüyor. İsrail'in Filistinli eylemcileri öldürmesini kınaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'sivilleri bombalamakla' suçlayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kendisine ve İsrail'e 'terörist' diyen Erdoğan'a yanıt verdi. Netanyahu, Erdoğan'ı 'Afrin'de sivilleri katletmek ve Kuzey Kıbrıs'ı işgal etmekle' suçladı.

İsrail'e karşı eleştirilerini sürdüren Erdoğan, hem Gazze sınırındaki olaylar hem de Netanyahu'nun Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki göstermişti:

"Ey Netanyahu, sen işgalcisin. Sen işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı da senden rahatsız."