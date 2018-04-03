'ABD'yle İngiltere edep kurallarını bıraktı'

Günümüzde Rusya'nın ABD, İngiltere ve diğer ülkelerle ilişkilerinin Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soğuk Savaş döneminde bile kuralların olduğunu, söz konusu ülkelerin ise edep kurallarını terk ettiğini belirtti.

Moskova'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdül Hasan Mahmud Ali ile ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi gerekçesiyle Rus diplomatları sınırdışı etmesini, 'Zira Soğuk Savaş döneminde bazı kurallar vardı, edep kuralları uygulanırdı. Ancak bugün başta İngiltere, ABD ve onları körü körüne takip eden Batılı partnerlerimiz, tüm edep kurallarını terk ederek aleni yalana ve dezenformasyona yöneldi' ifadelerini kullanarak değerlendirdi.

Lavrov, ne kadar ileri gideceklerinin Moskova'ya bağlı olmadığını da söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Diplomaside karşılıklılık ilkesi vardır. Çocukluğumuzda şöyle denirdi: İlk kim başladıysa, o durmalıdır. Çocuk oyunlarını taklit etmek istemiyoruz ancak partnerlerimiz halen tam olarak bununla uğraşıyor."