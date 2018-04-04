ABD'den Suriye açıklaması: 'Artık eve dönme zamanı'

Trump, 'Son 17 yılda Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadık, karşılığında hiçbir şey elde edemedik. Yıkım ve ölümden başka hiçbir şey olmadı. Korkunç bir şey bu' ifadelerini de kullandı.
Baltık liderleriyle düzenlenen zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilmek istediğini belirtirken, ancak henüz bu konuda alınmış bir karar olmadığını da ekledi.
Trump, 'Son 17 yılda Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadık, karşılığında hiçbir şey elde edemedik. Yıkım ve ölümden başka hiçbir şey olmadı. Korkunç bir şey bu' ifadelerini de kullandı.
Günümüzde Rusya'nın ABD, İngiltere ve diğer ülkelerle ilişkilerinin Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soğuk Savaş döneminde bile kuralların olduğunu, söz konusu ülkelerin ise edep kurallarını terk ettiğini belirtti.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, Toprak Günü'nün 42. yıldönümü nedeniyle cuma günü başlayan ve halen devam eden barışçıl eylemlerde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahalesi sonucu 17 ölmüş, yüzlercesi yaralanmıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Kürtlere destek garantisi verdik" açıklamasında bulundu.
Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissi, Londra yönetiminin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayında Viyana'ya baskı uygulamaya çalıştığını söyledi.
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