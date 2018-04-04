ABD'den Suriye açıklaması: 'Artık eve dönme zamanı'

Baltık liderleriyle düzenlenen zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilmek istediğini belirtirken, ancak henüz bu konuda alınmış bir karar olmadığını da ekledi.

Trump, 'Son 17 yılda Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadık, karşılığında hiçbir şey elde edemedik. Yıkım ve ölümden başka hiçbir şey olmadı. Korkunç bir şey bu' ifadelerini de kullandı.