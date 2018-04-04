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    ABD'den Suriye açıklaması: 'Artık eve dönme zamanı'

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    Baltık liderleriyle düzenlenen zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilmek istediğini belirtirken, ancak henüz bu konuda alınmış bir karar olmadığını da ekledi.

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    Trump, 'Son 17 yılda Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadık, karşılığında hiçbir şey elde edemedik. Yıkım ve ölümden başka hiçbir şey olmadı. Korkunç bir şey bu' ifadelerini de kullandı.

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    Etiketler:
    Donald Trump, Suriye, ABD
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